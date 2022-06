Identités Secrètes

Séries & Fictions ・ Dès le 15 août sur MYTF1

Titre US : Run For Your Life.... Dans cette comédie romantique, la vie relie le destin de trois femmes complètement différentes, lorsqu’elles assistent au meurtre d’un juge pendant un ouragan à Cancun. Pour rester en sécurité, Kyra, Alexia et Luna doivent abandonner leur vie et repartir à zéro avec de nouvelles identités dans un programme de protection des témoins. Riche en romance et en nouvelles expériences, leur lutte pour la survie les oblige à remettre en question les rêves et les amours qu’elles avaient jusque-là. Trois femmes, trois rêves. Un ouragan, un cauchemar. 75 épisodes trépidants