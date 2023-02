Il campione - Le Défi du Champion

Cinéma - Comédie | 2019

Christian, jeune star du football de l'AS Roma, est un joueur rebelle, indiscipliné et immensément riche. suite à de nouvelles frasques, le président du club doit rapidement remettre son champion dans le rang : s'il veut continuer à jouer, il doit étudier et passer son bac ! Valerio, un homme solitaire et fauché, est embauché comme professeur particulier. Ils vont apprendre l'un de l'autre et, entre les deux, va naître une amitié inattendue... (Titre original : Il Campione)