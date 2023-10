Il est elle (Partie 2)

La vie de Sabine et Cédric bascule le jour où leur fils, Julien, leur avoue sa certitude d’être une fille dans un corps de garçon.. Sabine et Cédric sont confrontés à un dilemme insoluble : accompagner leur enfant dans une transition vers le genre féminin ? Ou continuer d’essayer de lui faire accepter son corps tel qu’il est ? Tandis que Julien semble de plus en plus fragile, Sabine et Cédric réalisent qu'ils ne vont pas seulement devoir se battre pour leur enfant, mais également pour l'unité de leur famille...