Séries & Fictions ・ Il était une fois à Monaco, le 2 novembre à 21 h

Rayane Bensetti est Mehdi. Le jeune homme de 30 ans habite chez sa mère dans une cité de la banlieue parisienne. Pour passer le temps, il joue au poker en ligne. Il est même très bon. Bac + 5 en poche et des rêves de grandeur plein la tête, il décide de partir pour Monaco. Là-bas, il s'invente un personnage et devient prince marocain afin de se glisser à la table de poker des plus riches... Dans la ville des contes de fées, Medhi rencontre Elena, réceptionniste d'un grand hôtel. Très rapidement, la jeune femme comprend qu'il n'est pas l'homme qu'il prétend être... il faut dire qu'elle aussi cache bien des secrets. Rendez-vous le lundi 2 novembre à 21 heures sur TF1