Il faut sauver le mariage de ma soeur

Romance • Fiction étrangère

Hazel doit organiser le mariage parfait pour sa sœur. Malheureusement, le lieu où elle comptait le faire va être vendu. Comme cet endroit compte énormément pour sa sœur, Hazel se bat pour obtenir une date et tout préparer en moins d'un mois. Avec l'aide de Jared, un ami de la famille de la propriétaire de ce bel hôtel entouré de roses et malgré un patron pas très reconnaissant, Hazel va réussir l'impossible et faire de ce jour le plus beau et le plus magique qui soit.