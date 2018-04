Julie de Bona et Agustin Galiana réunis dans un téléfilm événement

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Attention événement ! Un nouveau téléfilm devrait débarquer bientôt sur vos écrans avec Julie de Bona, héroïne du Tueur du lac, Coup de foudre à Noël, et Agustin Galiana alias Adrian dans la série télévisée Clem et ancien partenaire de Candice Pascal dans Danse avec les stars. Les deux comédiens se retrouveront dès le 23 avril et jusqu'au mercredi 30 mai 2018 sur la région d’Angoulême pour le tournage du téléfilm événement "Ils ont échangé mon enfant" inspiré d'une histoire vraie.

En effet, cette nouvelle fiction relate l'histoire de Sophie Serrano, une mère de famille au destin bouleversant. Elle a ainsi appris que sa fille aînée Manon, âgée de 11 ans, a été échangée à la maternité avec un autre bébé. Elle a ainsi décidé de retrouver son enfant biologique ainsi que les vrais parents de Manon. Une histoire particulièrement bouleversante qui devrait à coup sûr vous toucher…

Pour ce téléfilm, le casting est 5 étoiles. Julie de Bona et Agustin Galiana donneront la réplique à Sonia Rolland, Stéphan Guérin-Tillier mais aussi Charline Balu-Emane et Maïa Quesemand qui joueront respectivement Manon Serrano et Mathilde Payet, les deux fillettes échangées dans le long-métrage. Ce projet sera également réalisé par Agnès Obadia,

connue pour avoir été aux commandes de plusieurs films à succès tels que Joséphine en 2013 et Le Mec de la tombe d'à côté trois ans plus tard.