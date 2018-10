Ils ont échangé mon enfant - Découvrez les première minutes de cette fiction événement inspirée de faits réels

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Le 15 octobre prochain, TF1 diffusera la fiction événement "Ils ont échangé mon enfant". On vous propose d'ores et déjà de découvrir les premières minutes de ce téléfilm bouleversant inspiré de faits réels.

Le 15 octobre prochain, TF1 diffusera Ils ont échangé mon enfant, une fiction événement qui s’inspire de tragiques faits réels. Ce téléfilm relate en effet la poignante histoire de Sophie Serrano qui découvre, 10 ans après la naissance de sa fille Manon, que celle-ci n’est en réalité pas vraiment sa fille biologique. Alors que son ex-compagnon soupçonne Sophie de l’avoir trompé, celle-ci est contrainte de passer un test ADN.



Après un dépôt de plainte et une enquête menée par la police, Sophie ira au bout de la vérité qui va bouleverser toute sa vie. Elle découvre en effet que Manon est la fille d’un couple de Réunionnais, tandis que sa fille biologique vit désormais avec ces derniers. Mais au-delà de cette invraisemblable tragédie, les liens entre Manon et Sophie vont s’en trouver renforcés et préserver cet amour mère-fille en dépit de la biologie.



Pour raconter cette histoire poignante, TF1 a misé sur un casting cinq étoiles avec notamment Julie de Bona dans le rôle de Sophie Serrano et Sonia Rolland dans celui de la mère biologique de sa fille Manon. Les fans de Clem pourront également noter la présence du comédien Agustin Galiana.



En attendant la diffusion de cette fiction, on vous propose d’ores et déjà d’en découvrir les toutes premières minutes. On y retrouve Sophie Serano (Julie de Bona) bouleversée qui se rend à la police pour porter plainte et signaler cet échange d’enfant.



Cette histoire est inspirée de la véritable histoire de Sophie Serrano qui s’était d’ailleurs confiée sur le sujet à Thierry Demaizière dans Sept à Huit. Vous pouvez d’ailleurs retrouver cette interview dans la vidéo ci-dessous :



Et voici également la bande-annonce de Ils ont échangé mon enfant :