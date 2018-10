Inédit - Les premières minutes de Ils ont échangé mon enfant

Sophie Serrano est mère célibataire et maman d’une fillette de 10 ans, Manon. Mère et fille vivent seules, depuis le départ de David, son ancien compagnon qui a refait sa vie. Le destin de Sophie bascule le jour où elle est soumise à un test ADN, après que ce dernier ait engagé une contestation de paternité. Il est persuadé avoir été trompé par son ex-compagne et de ne pas être le père biologique de la jeune Manon, qui est jugée à l’école sur sa couleur de peau… Cette histoire a inspiré une fiction qui sera diffusée lundi 15 octobre à 21h sur TF1 « Ils ont échangé mon enfant » avec Julie de Bona et Agustin Galiana.