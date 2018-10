Sept à Huit - Echangées à la naissance - Le portrait de Sophie Serrano

(Re)vivez le témoignage de Sophie Serrano dans Sept à Huit, mère célibataire qui apprend que sa fille aînée, Manon, a été échangée neuf ans plus tôt à la clinique avec un autre bébé. Elles ont donc appris 10 ans plus tard qu’elles n’ont aucun lien biologique. Manon est en réalité l’enfant d’un autre couple qui a été donné par erreur à Sophie. Qu’est devenue la fille naturelle de Sophie ? Les deux familles vont-elles arriver à se retrouver et à se rapprocher ? Quelle est l’importance des liens du sang dans la relation parents/enfant ? Sophie Serrano témoigne et apporte ses réponses dans le portrait de la semaine réalisé par Thierry Demaizière et Léo Monnet dans Sept à Huit. Cette histoire a inspiré une fiction qui sera diffusée lundi 15 octobre à 21h sur TF1 « Ils ont échangé mon enfant » avec Julie de Bona et Agustin Galiana.