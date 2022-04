Séries & Fictions

Suite au succès de l’adaptation des sketchs de Muriel Robin dans « I Love you coiffure » en 2020, découvrez une nouvelle fiction adaptée cette fois de la pièce de théâtre « Ils s’aiment » de Muriel Robin et Pierre Palmade, dont on célèbre le 25e anniversaire cette année. Pour l’occasion, découvrez des couples inédits et de nombreux seconds rôles prestigieux qui revisiteront en fiction le spectacle culte pour la première fois !