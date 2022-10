IMAGO : A partir du 30 octobre sur TFOU et en replay sur MYTF1

Rendez-vous le dimanche 30 octobre à 9H10 sur TFOU et en replay sur MYTF1 pour découvrir une nouvelle création originale "IMAGO"

Zayn et ses amis, Awa, Zora et Kemi, qui possèdent eux aussi leurs propres Imagos, vont être propulsés dans une aventure ô combien périlleuse : la quête des Primagos, six Imagos légendaires, seul espoir de vaincre Agoji, la reine des ténèbres, et sa Primago Damballa, la plus grande ennemie de leur royaume qu’ils ont eux-mêmes accidentellement libérée…

Dans le royaume d’Hilya, où les êtres fantastiques croisent les scarabées mécaniques et les tapis volants à réaction, Zayn est un jeune garçon qui a toujours rêvé de posséder un Imago. Ses voeux vont être exaucés le jour où il réveille Azrohk, un Imago tout puissant, gardien d’une lampe magique. Mais avec les grands pouvoirs, viennent également les responsabilités.

Production : La Chouette Compagnie / Studio REAZ (JLA Groupe)

Format : 26x22’

Cible : 6/10 ans

Genre : action/aventure