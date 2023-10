Imago - Les Talajis et les Yoras

Kemi est un petit garçon adorable, qui tente toujours de se mettre en quatre pour faire plaisir à ses amis. C’est le bon copain qui n’ose jamais dire non et qui essaie par tous les moyens de faire plaisir à tout le monde… Il va sans dire que Kemi est un as du bricolage. Sa mère lui a tout appris sur l’art des sciences Yoras, il n’existe que très peu de choses qu’il ne puisse construire ou réparer s’il a les bons matériaux.