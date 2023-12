Imago - S01 E016 - Enkai Le vénérable

Kemi, Zora, Awa et Zayn accèdent au temple d’En-kaï, le Primago de forêt Kenaya qui accepte de les recevoir. Mais cette rencontre vire au cauchemar lorsqu’ils découvrent qu’En-Kaï a pactisé avec sa sœur Damballa et Agoji qui font leur apparition… La Primago ténèbres trahit alors son frère qu’elle empoisonne de son venin et contamine l’Arbre Lune, garant de la survie des Imagos sauvages ! Nos héros filent aussitôt au sanctuaire de la prêtresse Mama Timoun pour tenter de sauver En-Kaï…