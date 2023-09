Imago - S01 E017 - Dissonance

Nos héros rendent visite aux habitants de Lopori, qui célèbrent chaque année l’harmonie entre Arkanistes et Imagos. Mais un vent mystérieux vient troubler leurs danses endiablées et envoute Armadiode et Floribou qui s’échappent dans la forêt de Kenaya. Awa et Kemi partent aussitôt à la recherche de leurs Imagos. Mais alors qu’ils parviennent à les retrouver, ces derniers se retournent dangereusement contre eux… De leur côté, Zora et Zayn cherchent un moyen de lever la terrible malédiction qui semble hanter la forêt…