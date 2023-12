Imago - S01 E02 - L'Imago de la lampe - Partie 2

Zayn est parvenu à faire sortir Azrohk de sa lampe magique, mais Agoji s’empare de cette dernière et libère Damballa, une terrifiante Primago Ténèbre enfermée elle aussi depuis 400 ans. Comprenant trop tard qu’il a été trahi, Zayn et ses amis filent prévenir Oya, qui met en œuvre un plan d’urgence : rassembler les six Primagos pour renvoyer Damballa dans la lampe, tout comme Isbanir l’avait fait 400 ans plus tôt…