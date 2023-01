Imago - S01 E09 - Salamantra

Au cœur du désert Sarawi, nos héros se font surprendre par le gang des Bracognards armés qui visent Zayn mais ratent leur cible et blessent Shiqq à la place… Notre pilote est contaminé par du poison de Ténèbres ! Awa et Zora se lancent à la recherche de Salamantra, un Imago réputé dans la région pour ses pouvoirs guérisseurs. Mais Awa, trop pressée, interprète mal le fonctionnement de son antidote et se transforme en une fillette de six ans, bien décidée à s’amuser plutôt que de jouer les infirmières…