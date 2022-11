Inazuma Eleven : Tous unis contre l'équipe Ultime Ogre !

Cinéma

Alors que le Cinquième Secteur resserre son emprise sur le monde du football, Arion et l'équipe du collège Raimon sont désignés pour participer à un entrainement dans le Sanctuaire. Eloignés de tous, Arion et ses amis devront apprendre à dépasser leurs limites afin de vaincre l'Equipe Absolue et ramener ainsi le souffle d'un football libre !