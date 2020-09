AVANT PREMIÈRE - Infidèle : Le premier épisode de la saison 2 disponible grâce à MYTF1 Premium

Une nouvelle saison inédite de "Infidèle" de retour le jeudi 1er octobre sur TF1. Découvrez le premier épisode de la saison 2 en avant-première !

La saison 2 d "Infidèle" arrive sur vos écrans, le Jeudi 1er octobre à 21h05 sur TF1. Bonne nouvelle ! Si vous êtes abonné à Canal+, SFR, Orange, Bouygues ou encore Free, vous êtes un téléspectateur privilégié ! Et pour cause, MYTF1 Premium vous permet de visionner l’intégralité du premier épisode de la saison 2et toute la saison 1.

Le docteur Emma Sandrelli a repris le cours de sa vie, elle s’occupe de son fils Luigi et de ses patients. Mais comment se reconstruire quand son univers a volé en éclat ? Peut-on refaire confiance ? Retomber amoureuse, croire à nouveau au couple ?

Emma va devoir se poser ces questions quand elle va tomber sous le charme de Gabriel, jeune ostéopathe de 25 ans qui va venir exercer dans son cabinet.

Mais Gabriel est-il fiable, est-il vraiment le jeune homme attentif et tendre qu’il semble être ?

En tout cas Luigi, lui, ne sent pas ce nouveau venu. Un Luigi qui lui aussi a bien changé en quelques mois, qui a appris à mentir et à jouer double jeu avec tout le monde…

Quant à son père, Matteo, il est au bord du gouffre, sans argent et prisonnier d’un quotidien pas très gai avec Candice et leur bébé. Il s’escrime à essayer de sauver son couple mais Candice semble s’enfoncer dans une dépression post-partum et regretter de ne pas avoir vécu un peu plus sa jeunesse…



Au casting

Claire Keim (Emma Sandrelli), Jonathan Zaccaï (Mattéo Sandrelli),

Grégoire Paturel (Luigi), Chloé Jouannet (Candice), Tom Leeb (Gabriel),

Philippe Torreton (Rodolphe), Vanessa David (Gwen),

Olivier Claverie (Yves), Natalia Dontcheva (Ingrid)…



Une série de 6 X 52’, basée sur la série originale « Doctor Foster » produite par Drama Republic pour la BBC, distribuée par BBC Studios



Réalisée par Didier Le Pêcheur (épisode 1 et 2) et Didier Bivel (épisodes 3 à 6)



Une coproduction Storia Télévision et BBC Studios en coproduction avec TF1