Infidèle : Le premier épisode inédit disponible en avant-première dès maintenant sur MYTF1 Premium

Par Nathalie BHOYRUB | Ecrit pour TF1 |

La toute nouvelle série événement « Infidèle » est à découvrir dès le lundi 7 janvier prochain sur TF1. Pour les plus chanceux, il est dorénavant possible de découvrir le premier épisode de votre nouvelle fiction en avant-première, grâce à MYTF1 Premium.

À compter du lundi 7 janvier, TF1 diffusera à partir de 21h la nouvelle fiction française "Infidèle". Retrouvez à l’écran le duo d’acteurs Claire Keim (Emma Sandrelli) et Jonathan Zaccaï (Mattéo Sandrelli) dans la fiction "Infidèle" adaptée de la série britannique Doctor Foster de Myke Bartlett. MYTF1 Premium vous propose de découvrir en avant-première le premier épisode. Si vous êtes un abonné SFR, Orange, Bouygues, Numericable ou encore Free, découvrez le premier épisode inédit de la série sans plus attendre !

Dans "Infidèle", Emma a tout pour être heureuse. Médecin généraliste dans le cabinet médical du village, elle a une famille unie qu’elle chérit et une jolie maison dans le cadre enchanteur des plages de Biarritz. Oui, à 40 ans, tout lui sourit. Mais un rien peut faire basculer un quotidien pourtant parfait. Le jour où Emma remarque un long cheveu blond sur le foulard de son mari Mattéo, tout l’équilibre familial vacille et plus rien ne sera comme avant. Emma est décidée à percer les secrets de celui pour qui elle nourrissait, hier encore, une confiance aveugle. Qui se cache sous les traits de sa rivale ? Emma va-t-elle se venger ou au contraire, enterrer à jamais ce lourd secret ? La double vie Mattéo va-t-elle être percée au grand jour ?