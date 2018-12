Infidèle – Découvrez en inédit les premières minutes de la série événement

Emma mène une vie ordinaire, du moins c’est ce qu’elle croit. Médecin généraliste, elle est mariée à Mattéo et ont un fils. Elle a une famille unie qu’elle chérit et une jolie maison dans le cadre enchanteur des plages de Biarritz. Alors qu’elle est en consultation avec un patient, sa vie bascule… En effet, Emma découvre avec effroi un cheveu blond sur le foulard de son mari. À qui appartient ce cheveu ? Emma va-t-elle plaider l’innocence de son mari ? Pour le savoir, rendez-vous lundi 7 janvier à 21h sur TF1 et MYTF1 devant votre série évènement Profilage.