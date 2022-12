Infidèle - S01 E06

En présence de Mattéo, Candice et ses parents, Emma révèle tout : l’adultère, les mensonges, l’avortement… Choqué, Rodolphe, le père de Candice, chasse Emma et Mattéo. Candice, qui avoue ne pas avoir avorté, les rejoint dehors et demande à Mattéo de choisir.