Infidèle - S02 E01 : premières minutes

Emma fait la rencontre d’un jeune et beau garçon dans un bar, ils couchent ensemble comme une histoire sans lendemain… Mais c’est lui qui arrive le lendemain comme ostéopathe au cabinet. Elle est plus que troublée, d’autant qu’une vidéo de leurs ébats circule. Luigi, troublé par ce nouvel arrivant, se rapproche de son père. Pour Matteo, le bonheur de ces retrouvailles contraste avec le désenchantement de sa nouvelle vie de famille avec Candice et le bébé.