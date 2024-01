Infidèle - S02 E11

Emma confronte Gabriel à son activité d’escort. Qui est-il vraiment ? Parallèlement, elle ouvre la porte de sa maison à Matteo et Juliette, lui offrant la possibilité de rebondir. Est-ce que cette cohabitation annonce le début de quelque chose ? Matteo aimerait y croire. Candice perdue, est tiraillée entre son envie d’être jeune et son rôle de mère qu’elle ne sait plus comment assumer.