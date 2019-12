Innocent - S01 E01

Après sept ans passés en prison et à l'issue d'un troisième procès pour le meurtre de sa femme, Tara, David Collins est acquitté, faute de preuves suffisantes. A la sortie du tribunal, il clame son innocence devant la presse et demande que justice lui soit rendue. De son côté, le capitaine Beech, chargé de l'enquête à l'époque, affirme aux journalistes qu'il persiste à le croire coupable et qu'il ne cherche pas d'autre suspect. Le capitaine Cathy Hudson est chargé par son supérieur de reprendre l'enquête depuis le début avec une nouvelle équipe et d'explorer toutes les possibilités. David est hébergé par son frère Phil qui, pendant toute la durée de sa détention, n'a cessé de faire campagne pour le faire libérer. Afin de récupérer ses enfants Jack et Rosie, qui ont été confiés à Alice Moffat, la soeur aînée de sa femme et à son mari Rob, David prend conseil auprès de son avocat. Celui-ci lui propose de renouer des contacts avec le couple et essaie de le dissuader de saisir la justice. Mais David est convaincu qu'Alice a menti dans ses dépositions en déclarant qu'il battait Tara et il refuse de lui parler. L'avocate des Moffat se heurte également à leur refus de chercher une solution à l'amiable. Au cours de son enquête, Cathy découvre que des témoignages ont été négligés. Notamment celui d'une serveuse de la brasserie où Tara et Alice se sont rendues le soir du meurtre. La jeune femme affirme avoir vu Alice agresser sa soeur après une soirée très arrosée. D'autres éléments troublants apparaissent, tels que la modification de la déposition de Tom Wilson, le meilleur ami de David qui, trois jours après le drame, a assuré avoir quitté la maison des Collins une heure plus tôt qu'il l'avait déclaré auparavant. Peu à peu, les lacunes de l'enquête originelle amènent Cathy à douter de la culpabilité de David.