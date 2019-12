Innocent - S01 E02

Jack cherche à rencontrer son père au grand désespoir d'Alice. De son côté David, qui a fait une demande de droit de visite, essaie sur les conseils de son avocat d'entrer en contact avec son fils sur les réseaux sociaux. Cathy interroge Alice à propos de la violente dispute qu'elle a eue au restaurant avec Tara le soir du meurtre. Alice nie catégoriquement avoir agressé sa soeur et cherche à dissuader les enfants de voir leur père. Ce dernier annonce à Cathy qu'il est convaincu que Tom Wilson entretenait une liaison avec Tara. La jeune femme prend ses soupçons au sérieux et demande à son équipe de rechercher des traces de réservations d'hôtels ou de paiements par carte bancaire au nom de "Wilson". Elle interroge également un ancien témoin qui avait déclaré avoir entendu un cri de femme en direction du domicile des Collins le soir du meurtre. Elle apprend que ce témoignage avait été influencé par le capitaine Beech. Jack finit par rencontrer son père. Le contenu des messages échangés par les deux soeur le soir du meurtre éclaire Cathy sur la violence de leur relation et l'incite à interroger de nouveau Alice qui, cette fois, admet son geste hostile. Tom Wilson est à son tour interrogé après la découverte de paiements à son nom. Il reconnait avoir entrenu une liaison houleuse avec Tara et l'avoir frappée accidentellement quelques mois avant sa mort. Il confirme l'heure de son départ de chez Collins, mais son ex-femme ne peut pas valider son alibi.