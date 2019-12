Innocent - S01 E03

A court d'argent, David accepte de raconter son histoire à un tabloïd, moyennant une somme lui permettant de rembourser ses dettes auprès de son frère et de payer son avocat. Cathy informe le commissaire Hillman des nombreuses lacunes et négligences qui ont émaillé l'enquête de Beech. Son supérieur demande l'ouverture d'une enquête disciplinaire. Jack, témoin de disputes entre Rob et Alice, perd confiance en eux et se rapproche de son père Cathy demande à son équipe d'approfondir les recherches sur Alice et de retracer tous les déplacements de Tom Wilson. Elle demande également au laboratoire de refaire une série de tests sur la veste de David tachée du sang de Tara. Au cours d'un nouvel interrogatoire, Alice apprend que Rob a été flashé par un radar le soir du meurtre. Ce dernier est interrogé à son tour. Il reconnait avoir appris par sa femme sa dispute avec Tara et affirme avoir pris la voiture pour aller chercher des anti dépresseurs dans une pharmacie de garde. Un ancien témoin affirme avoir vu Tom Wilson sortir de chez les Collins une heure plus tard que ce que ce dernier avait déclaré.Wilson avoue avoir menti sur l'horaire de son départ pour que David reste en garde à vue l'empêcher de dire à sa femme qu'il avait une liaison. Entre temps, le laboratoire découvre des traces de composants de vernis à ongles sur la veste de David. Cathy en conclut que Tara portait la veste de son mari, le soir où Wilson l'avait accidentellement frappée