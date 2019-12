Innocent - S01 E04

L'enquête se resserre autour de Rob Moffat qui non seulement était en voiture le soir du meurtre mais était également susceptible d'avoir dans son coffre des outils et une bâche de la même marque que celle qui a servi à envelopper le corps de Tara. D'autre part, il reconnait avoir détesté sa belle-soeur pour le mal qu'elle faisait à sa femme. Inquiet pour ses enfants après l'arrestation de Rob, David les emmène chez son frère. Entre temps, le commissaire Hillman reçoit des photos de Cathy et David dans une attitude équivoque. Sommée de s'expliquer, cette dernière se défend d'entretenir avec lui une relation sentimentale, mais Hillman lui retire l'enquête et la confie à Mari Luz Garcia, sa subalterne. Cathy accuse Beech d'avoir pris les photos afin de saboter sa carrière, mais celui-ci nie catégoriquement sans pouvoir la convaincre. L'examen des factures de de Rob permet de le disculper et il est relâché. Cathy annonce à David que les photos ont été envoyées par Beech mais Phil, en la raccompagnant, lui demande de ne plus revoir son frère. Son hostilité incite la jeune femme à demander un complément d'enquête sur lui. Elle apprend qu'il avait été licencé dans la semaine qui suivait le meurtre pour avoir emprunté un véhicule de la société où il travaillait et refusé d'expliquer où il était allé. David par annoncer à Cathy qu'il a découvert que c'était Phil qui avait pris les photos. Ses soupçons se portent à présent sur son frère. Ce dernier avoue la jalousie qui le rongeait à l'époque et le meurtre de Tara. Phil est arrêté. L'enquête est enfin close. David décide de venir vivre avec ses enfants chez Rob et Alice.