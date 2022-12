Innocente

Séries & Fictions

Roxane Delage, professeure d'archéologie à Marseille, se réveille nue et hagarde à côté du cadavre d’un homme assassiné, dans le salon d’une maison dans laquelle elle était venue procéder à l’expertise d’un masque maya. Elle panique et s'enfuit. Quelques heures plus tard, la police arrive chez elle pour l'arrêter devant sa fille, Alma, 8 ans et son mari Alexis. Elle est mise en examen pour le meurtre de cet homme qu'on lui présente comme son amant alors qu'elle ne l'a jamais vu ! Toutes les preuves s'accumulent contre elle. Elle est alors incarcérée, puis finalement jugée et condamnée à une peine de douze de prison. 8 ans plus tard, elle sort de prison et va alors prendre tous les risques pour remonter le fil de cette machination et prouver qu'elle est innocente.