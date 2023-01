Innocente - Episode 2

Huit ans plus tard, Roxane retrouve la liberté. Déterminée à tout faire pour pour remonter le fil de la machination dont elle a été victime. Elle compte bien prouver qu'elle est innocente. Aidée dans sa réinsertion par Dany, son ancienne codétenue, Roxane peine à renouer avec Alexis et Alma, maintenant âgée de quinze ans. Alexis a refait sa vie avec la meilleure amie de Roxane, la riche Inès Ortiz. Et Alma reproche à sa mère d'avoir coupé les liens en prison. Elle ne veut pas entendre que Roxane avait pris cette décision par amour, pour la protéger de l'univers carcéral.