Innocente - Episode 4

La dure nouvelle tombe comme un couperet: Alexis n'a pas survécu à ses blessures. Roxane, Alma et Inès sont effondrées. Tout semble indiquer l'accident, mais Combas et Roxane ne sont pas dupes: pour eux, c’est un meurtre. Roxane est même persuadée que c'est de sa faute. Si elle n'avait pas convaincu Alexis de l'aider… Alexis disparu, Alma n'a plus qu'un seul parent: Roxane, qui réclame donc aux Ortiz de reprendre la garde de sa fille, ce qui n'est évidemment pas du goût d'Alma et d'Inès. Mais, sous la pression de François Ortiz, qui ne tient pas à ce qu’un éventuel scandale éclate alors que Pablo est en pleine campagne électorale, Inès accepte de convaincre Alma d'aller vivre chez sa mère