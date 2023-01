Innocente - Episode 5

Roxane tente le tout pour le tout en contactant Careco, l’opposant de Pablo à l’élection municipale. Elle le convainc de l’aider à faire tomber Pablo en tentant un ultime coup de bluff: faire croire qu'elle a fait une copie de la lettre qu'avait trouvée Alexis. Pour Combas ce plan est une folie qui met Roxane dans le collimateur de Pablo Ortiz. Mais Roxane tient Combas pour responsable de la disparition de la lettre. Elle n'a plus confiance. Très rapidement le plan de Roxane fonctionne, elle est sur le point d'obtenir une confession de Pablo Ortiz quand celui-ci reprend le dessus et la séquestre… dans un immeuble qui doit être détruit quelques instants plus tard!