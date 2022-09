Insidious : Chapitre 2

Cinéma ・ Bientôt sur MYTF1

HORREUR - ÉPOUVANTE - THRILLER Il vous prendra ce que vous aimez le plus... Après tout ce qu'elle a affronté et enduré, la famille Lambert s'efforce de reprendre le contrôle de leur vie pour une vie normale mais le monde des esprits emble en avoir décidé autrement. Josh et Renai vont tenter de découvrir le secret qui les relie au terrifiant mondes des esprits....