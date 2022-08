Insidious : la dernière clé

Dr Elise Rainier (Lin Shaye), parapsychologue - medium, revient dans la maison familiale dans le nouveau-Mexique pour faire face aux démons implacables qui l'agressent depuis l'enfance. Accompagnée par deux partenaires d'enquête, Specs (Leigh Whannell) et Tucker (Angus Sampson) , Elise doit plonger plus profondément dans le Lointain pour résoudre le mystère et anéantir sa plus grande peur ... La clé de la terreur est à l'intérieur... Les peurs de l'enfance ne disparaissent jamais