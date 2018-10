Le final de la série sera diffusé le 18 octobre sur TF1

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Depuis sa première diffusion, la fiction de TF1 rencontre un franc succès. Adapté de la série britannique The Fall, Insoupçonnable a conquis les téléspectateurs. Pour rappel, la mini-série relate l'histoire de Chloé Fisher, une criminologue reconnue, dépêchée à Lyon afin de retrouver les traces de Paul Brodsky,un père de famille en apparence sans problème mais qui cache en réalité un terrible secret, celui d'être un tueur en série. Les raisons du succès de cette fiction ? Tous les ingrédients pour une adaptation haletante ont été réunis : "Il y a eu une bonne entente sur le plateau, a expliqué la scénariste Virginie Brac à TF1Pro. Les acteurs étaient très motivés, les réalisateurs au taquet, les décors étaient magnifiques. Ça fait plaisir de voir son projet porté de la sorte."

Dans cette série, Emmanuelle Seigner et Melvil Poupaud sont entourés d’autres grands noms du cinéma à l’image de Claire Keim dans le rôle de Muriel Brodsky – la femme du tueur qui ne se doute absolument pas des atrocités commises par son époux : "C’est un personnage solaire et simple. Elle gère tout : les nuits, les enfants, les absences de son mari… Cela la rend très attachante." Les téléspectateurs pourront également retrouver Blandine Bellavoir, Sofia Essaïdi mais aussi La Fouine et Jean-Hugues Anglade. Le final de la série sera diffusé le 18 octobre. Et l'épisode 9 risque encore de vous surprendre. "Paul Brodsky sait désormais que Chloé Fisher connaît tout de sa vie. Il connaît aussi tout de la sienne. Joël Lafarge, qui a juré de se venger de Brosky, est lui aussi en quête du tueur…"

Pour découvrir le dernier épisode de cette fiction, rendez-vous le 18 octobre prochain sur TF1 !