Toute l’équipe réunie pour une avant-première événement à Lyon

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

S’ils ont choisi de présenter officiellement cette nouvelle série événement à Lyon, ce n’est pas un hasard. Le projet intitulé « Insoupçonnable », bientôt diffusé sur vos écrans, a été réalisé dans cette ville il y a plusieurs mois. Jeudi 7 juin, le casting était donc bel et bien aux rendez-vous au Pathé Bellecour pour cette avant-première, en présence d’Emmanuelle Seigner, Melvil Poupaud, Jean-Hugues Anglade, La Fouine, Blandine Bellavoir mais aussi les réalisateurs Fred Garson et Christophe Lamotte.

Adaptée du show britannique The Fall porté par deux acteurs reconnus – Gillian Anderson (X-Files) et Jamie Dornan (50 Nuances de Grey) – cette série télévisée relate l’histoire de Chloé Fisher, une brillante criminologue parisienne dépêchée à Lyon pour résoudre une série de meurtres. Elle se retrouve ainsi face à Paul Brodsky, un psychologue d’apparence sans problème, bon père de famille mais qui cache un terrible secret. Une intrigue policière haletante implantée dans la capitale des Gaules, qui devrait ravir les téléspectateurs : « Nous avons tourné à Caluire, à Confluence, on s'est arrêté à la Croix-Rousse. Vous pourrez aussi découvrir l'Hôpital Femme-Mère-Enfant de Bron, c'est le lieu de travail de Claire Keim, qui joue le rôle d'une infirmière dans un service de neo-natalité », a ainsi expliqué Jean-Benoît Gillig, le prodicteur de la série, à Radioscoop.

Le casting est également composé par Patrick Chesnais, Claire Keim ou encore Sofia Essaïdi.