Brodsky et Fisher : le face à face

L’enquête avance à grand pas. Lorsque Chloé Fisher et son équipe décident de ratisser un périmètre dans lequel Brodsky est susceptible d’avoir laissé une trace, celle-ci découvre la maison dans laquelle Florence Tepaz a été séquestrée. Au même moment, Paul débarque en voiture. Duel entre l’assassin et le commandant Fisher. Démasqué, Brodsky prend la fuite. Que va-t-elle découvrir dans ce lieu lugubre et inhabité ? Extrait dans le huitième épisode inédit d’Insoupçonnable du jeudi 4 octobre à 22h sur MYTF1.