Confrontation : Paul confie à Chloé les meurtres qu’il a commis

Au commissariat, Brodsky est interrogé par le commandant Fisher. Attentive, Chloé le questionne et réussit à lui soutirer de précieux aveux. Face caméra, Paul livre un puissant témoignage sur ses ressentis lorsqu’il est prêt à tuer. Mais Chloé ne lâche rien, pour elle la vraie question est de savoir où est Florence… Est-elle en vie ? De son côté, Brodsky insiste pour voir Léa. Fisher lui lance donc un ultimatum : coopérer et avouer où se trouve la jeune femme qu’il a séquestrée contre un moment avec sa fille. L’Insoupçonnable Paul Brodsky va-t-il s’avouer vaincu ? Chloé va-t-elle réussir sa dernière mission et venir au secours de Laurence Tepaz ? Que va devenir Paul Brodsky ? Extrait dans le dixième et dernier épisode inédit d’Insoupçonnable du jeudi 18 octobre à 21h55 sur MYTF1.