La police poursuit Julie qui tente de blanchir Paul

Paul a missionné Julie pour effacer ses preuves… Amoureuse de Brodsky, l’adolescente est prête à tout pour le couvrir. Après avoir caché un précieux indice dans sa chambre d’hôtel, l’ancienne baby-sitter va devoir s’y rendre pour récupérer une carte mémoire. La jeune femme en profite pour fouiller dans les affaires de Paul et y découvre ses dessins et de la lingerie. Mais Julie est suivie par Chloé et son équipe. L’adolescente va-t-elle comprendre qui se cache derrière le vrai visage de Paul ? Le commandant Fisher vont-elle coincer Julie ? Extrait dans le neuvième épisode inédit d’Insoupçonnable du jeudi 18 octobre à 21h sur MYTF1.