Les premières minutes de Insoupçonnable - Episode 9

Brodsky perd son alibi lorsque Marion questionne Muriel chez elle. À son tour interrogée par la police, Julie ment pour défendre celui qu’elle aime. L’enquête sur l’enlèvement de Florence Tepaz avance à grand pas. De son côté, le commandant Chloé Fisher est plus que jamais déterminée à coincer l’assassin d’Alice Moreau et de Sarah Collet… Découvrez les premières minutes de l'épisode 9 de votre série Insoupçonnable et rendez-vous jeudi 18 octobre à 21h sur TF1.