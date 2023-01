Invisible Man

Cinéma - Horreur | 2020

Si vous sentez sa présence, il est déjà trop tard... Cecilia Kass (Elisabeth Moss - The Handmaid's Tale- La servante écarlate) semble avoir trouvé le bon parti en se mettant en couple avec un riche et brillant scientifique, mais en réalité, son partenaire est violent. Un soir, elle prend son courage à deux mains et décide de fuir. Peu de temps après, elle apprend que celui-ci s'est suicidé en lui laissant une part de son immense fortune. Surprise, Cecilia soupçonne un coup monté. Est-il vraiment mort ? Alors qu'une série d'événements inquiétants menace ses proches, elle va désespérément tenter de prouver qu'elle est traquée par un homme que personne ne peut voir...