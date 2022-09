Cinéma

Dans les derniers instants de la Seconde Guerre mondiale, un programme spatial secret nazi a échappé à la destruction en fuyant vers le côté obscur de la Lune. Pendant 70 ans de secret absolu, les nazis construisent une gigantesque forteresse spatiale avec une énorme armada de soucoupes volantes. Lorsque l'astronaute américain James Washington pose son atterrisseur lunaire un peu trop près de la base secrète nazie, le Moon Führer décide que le moment glorieux de reprendre la Terre est arrivé plus tôt que prévu. Washington affirme que la mission n'est qu'un coup publicitaire pour le président des États-Unis, mais que pourrait être cet homme, sinon un éclaireur pour l'attaque imminente des forces terrestres ? Le Quatrième Reich doit agir. Deux officiers nazis, l'impitoyable Klaus Adler et l'idéaliste Renate Richter, se rendent sur Terre pour préparer l'invasion. ... En 2018, les nazis reviennent sur terre pour former le quatrième reich