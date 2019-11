Laura, mère de deux fils, se retrouve mère célibataire après avoir quitté son compagnon infidèle. Souhaitant offrir la plus belle vie possible à ses enfants, Laura s'endette progressivement et ne vit plus qu'à crédit. Malgré sa bonne volonté, la mère de famille ne parvient plus à rembourser ses créanciers et ne voit plus qu'une seule issue pour réussir à joindre les deux bouts : réaliser un braquage.