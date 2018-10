Jacqueline Sauvage, le téléfilm événement avec Muriel Robin disponible en replay

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Cette histoire a bouleversé une grande partie de la population. Et continue de susciter de vives polémiques. Le 10 septembre 2012, Jacqueline Sauvage abat son mari Norbert Marot de trois coups de fusil dans le dos. Durant son procès, elle plaide la légitime défense et révèle avoir été battue pendant 47 ans et abusée sexuellement. Lors de son procès en appel, elle est condamnée à 10 ans d’emprisonnement. Le 28 décembre 2016, François Hollande lui accorde une grâce présidentielle.





Alors que cette affaire devenue très médiatique au fil des années, une fiction événement sur le sujet a été diffusée par TF1. Dans ce téléfilm, Muriel Robin incarne le rôle de Jacqueline Sauvage. L’actrice y livre une interprétation incroyable. Une façon également pour elle de se mobiliser contre les violences conjugales. Pour rappel, la comédienne a récemment signé une tribune avec 87 personnalités contre les violences faites aux femmes.





