Muriel Robin dans la peau de Jacqueline Sauvage réalise un carton d’audience

Ce lundi 1er octobre, TF1 diffusait son téléfilm événement de la rentrée consacré au combat de Jacqueline Sauvage, avec Muriel Robin dans le rôle-titre et Olivier Marchal dans celui de son mari et bourreau. Réalisée par Yves Rénier, cette fiction est revenue sur l’affaire judiciaire qui a défrayé la chronique et divisé la France. Elle retraçait en effet le destin tragique de cette mère de famille qui a été condamnée à 10 ans de prison en 2014 pour avoir tué son mari qui la frappait depuis de nombreuses années.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le téléfilm a été plébiscité par les téléspectateurs. Jacqueline Sauvage, C’était lui ou moi est, en effet, arrivé largement en tête des audiences, puisque les deux parties du téléfilm ont réuni en moyenne 7,67 millions de curieux, selon Médiamétrie. Le programme a été suivi par 33,5% des individus de quatre ans et plus et a même atteint 40,3% chez les femmes responsables des achats.

La prestation "époustouflante", "poignante", "exceptionnelle" de Muriel Robin et celle "terrifiante", "glaçante" d’Olivier Marchal ont été particulièrement saluées par les téléspectateurs. « Prestation 5 étoiles pour Muriel Robin qui est tout bonnement époustouflante dans le rôle de #JacquelineSauvage. Olivier Marchal, quant à lui, ne laisse pas non plus indifférent dans le rôle du mari avec la terreur qu'il nous transmet. Dur téléfilm mais vraiment indispensable, » a notamment écrit l'un d'entre eux sur les réseaux sociaux.





































Si vous avez raté ce téléfilm exceptionnel, vous pouvez visionner le replay en haut de cet article.