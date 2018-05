Muriel Robin dans la peau de Jacqueline Sauvage pour un prochain téléfilm

Par CA | Ecrit pour TF1 |

Le tournage du téléfilm "Jacqueline Sauvage : c’était lui ou moi" a débuté depuis le 15 mai en Belgique et durera jusqu’au 14 juin. Celui-ci reprend l’affaire judiciaire très médiatisée de Jacqueline Sauvage, cette mère de famille qui a abattu son mari violent en 2012 de trois balles dans le dos. Réalisé par Yves Rénier, le téléfilm est adapté du livre de Jacqueline Sauvage Je voulais juste que ça s’arrête, paru aux éditions Fayard. Dans le rôle principal de la sexagénaire, on retrouve Muriel Robin. Olivier Marchal interprète Norbert Marot, le mari. Alix Poisson et Armelle Deutsch incarne les avocates de Jacqueline Sauvage et ses trois filles sont interprétées par Erika Sainte, Laura Sepul et Samantha Rénier.





En pleine session de tournage, le réalisateur nous fait entrer dans les coulisses grâce à quelques clichés publiés sur les réseaux sociaux. On y voit notamment Muriel Robin au tribunal et totalement métamorphosée, lunettes juchées sur le nez et tailleur bleu.



"Jacqueline Sauvage : C’était lui ou moi", va retracer le calvaire qu’a enduré cette femme à cause de son mari. Son séjour en prison et ses deux procès qui ont défrayé la chronique. Mais aussi les polémiques autour de la personnalité de la meurtrière et les divers rebondissements de l’affaire. Jacqueline Sauvage a obtenu la grâce présidentielle le 28 décembre 2016 de la part de François Hollande.