Jamais sans ma soeur

Hannah fête son anniversaire avec sa sœur Darcie et leur famille d'accueil, Keith et Gillian, qui souhaitent adopter les deux filles. Mais une dispute éclate et Hannah fait le mur pour retrouver son petit copain... Désormais portée disparue, Gillian suspecte son petit ami de lui avoir fait du mal. La police est convaincue qu'il s'agit d'une fugue. Darcie mène l'enquête pour comprendre ce qui est arrivé à sa sœur et finit par découvrir un secret de famille qui pourrait la mettre elle aussi, en danger.