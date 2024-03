Jamais sans mon fils

Muriel est la jeune maman d’un petit garçon de 7 ans, Kipp. Elle s’enfuit de son foyer avec lui, dans l’espoir de rejoindre la Californie et d’échapper à son mari Tommy, qu’elle aime, mais qui la bat. Elle fait une halte chez sa tante Tess, qui l’a élevée et qui lui donne de l’argent et sa voiture pour les aider. Entre-temps, Tommy a compris que cette fois elle ne reviendrait pas et il porte plainte pour enlèvement d’enfant. Muriel est prise au piège entre son désir de protéger son fils et sa peur que la police ne croit pas son histoire. Kipp a fini par lui avouer que Tommy abusait de lui. Muriel ne peut pas éternellement fuir la police et se fait arrêter.