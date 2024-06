Jamais tu ne me quitteras

Alors qu'il est au volant de sa moto, Preston Durro est poursuivi par une voiture qui provoque un accident dans lequel il trouve la mère. Sandra, sa mère, se rend dans l'appartement se son fils pour commencer à récupérer ses affaires. Elle est surprise d'y trouver Krystal car elle est convaincue que la jeune fille n'était plus la petite amie de son fils, contrairement à ce qu'elle affirme. Alors que Sandra veut prendre l'ordinateur de Preston, Krystal l'en empêche. Sandra confie ses doutes à son ex-mari, Charles, venu l'épauler au moment de l'enterrement de leur fils. Etonnée par l'attitude de la jeune fille, Sandra fait tout son possible pour accéder aux comptes de son fils et essayer de comprendre ce qui se passe.