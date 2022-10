Jane

Cinéma

Un portrait biographique de Jane Austen (romancière anglaise) avant qu'elle ne soit connue et sa romance avec un jeune Irlandais. Nous sommes en 1795 et la jeune Jane Austen (Anne Hathaway) est une jeune écrivain fougueuse de vingt ans qui voit déjà un monde au-delà des classes et du commerce, au-delà de la fierté et des préjugés, et rêve de faire ce qui était alors presque impensable, se marier pour aimer. Naturellement, ses parents recherchent un mari riche et bien nommé pour assurer le futur statut social de leur fille. Ils regardent M. Wisley (Laurence Fox), neveu de la très formidable, sans parler de la très riche aristocrate locale Lady Gresham (Dame Maggie Smith), comme un match potentiel. Mais lorsque Jane rencontre Tom Lefroy (James McAvoy), espiègle et résolument non aristocratique, les étincelles volent rapidement avec la répartie pointue. Son intelligence et son arrogance soulèvent sa colère, puis la renversent...