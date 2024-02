Jane the virgin - S01 E12 - Sin rostro

Jane obtient une opportunité dans sa carrière, mais tout cela semble trop beau pour être vrai, surtout lorsqu'il s'agit de Rogelio. Rafael est stressé par le lien qui existe entre Sin Rostro et l'hôtel et commence à craindre pour la sécurité de sa famille. Pendant ce temps, le passé de Petra la rattrape rapidement et elle est découragée lorsqu'elle apprend la vérité sur un proche.